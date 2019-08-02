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لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز على دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:49 م
لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز على دوري أبطال إفريقيا
لاسارتي
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محمد الصو
 
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حرص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

 

ويأتي اجتماع لاسارتي مع اللاعبين، لتجديد دوافعهم ومطالبتهم بإغلاق ملف الدوري العام الذي توج به الفريق رسميا والتركيز في بطولة دوري أبطال إفريقيا لاسيما ضربة البداية أمام بطل جنوب السودان.

 

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

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