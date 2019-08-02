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سر غياب سيد عبد الحفيظ عن مران الأهلي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:46 م
سر غياب سيد عبد الحفيظ عن مران الأهلي
سيد عبد الحفيظ
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محمد الصو
 
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تغيب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حضور مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لدوري أبطال إفريقيا.

 

ويأتي غياب عبدالحفيظ، لأسباب شخصية قبل العودة استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره الجنوب السوداني مساء يوم 11 أغسطس، ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

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