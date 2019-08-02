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ألميريا يرحب بـ "تركي آل الشيخ" مالك النادي الجديد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:45 م
ألميريا يرحب بـ تركي آل الشيخ مالك النادي الجديد
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الفجر الرياضي
 
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رحب نادي ألميريا الاسباني، اليوم الجمعة، بالمالك الجديد للنادي معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية والمالك السابق لنادي بيراميدز المصري.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ألميريا على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " نرحب بالمالك الجديد معالي المستشار تركي آل الشيخ".

وكان تركي آل الشيخ أعلن اليوم الجمعة استحواذه علي ملكية نادي ألميريا الاسباني بشكل رسمي، مقابل 27 مليون يورو تقريبًا، وكلف محمد جمال العاصي بتولي منصب المدير التنفيذي للنادي.
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