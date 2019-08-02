صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي

غاب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات فريقه والمقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي غياب اللاعب عقب حصوله على إذن بمد فترة الراحة من الجهاز الفني عقب مواجهة القمة، والتي انتهت للمارد الأحمر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة من الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره الجنوب السوداني مساء يوم 11 أغسطس، ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال إفريقيا.