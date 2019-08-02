أول تعليق من الأمومة والطفولة ضد مدونة أحمد حسن بسبب ابنته

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قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي لللأمومة والطفولة، إنهم تلقوا مساء أمس مئات البلاغات ضد مدونة تدعى أحمد حسن لتعريض صاحب المدونة نجلته للخطر خلال تصوير فيديوهات على اليوتيوب.



وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي عبر برنامج "الجمعة في مساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ثبوت واقعة استغلال طفلة في نشاط اقتصادي أو تجاري يعد جناية، وعقوبتها تصل إلى الحبس 5 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه.



ونوه بأن استغلال الوالدين لطفلتهما في الاتجار يعاقب عليه القانون، لما قد يعرض حياة الطفلة للخطر.



