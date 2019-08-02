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الليلة.. منة عرفة ضيفة "الجمعة في مصر" على "mbc مصر"

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:40 م
الليلة.. منة عرفة ضيفة الجمعة في مصر على mbc مصر
منة عرفة
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الفجر الفني
 
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يستضيف برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة mbc مصر الفنانة منة عرفة في حلقة مميزة من تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، وذلك فى السابعة من مساء اليوم.

ومن المقرر أن تتحدث منة عرفة عن شخصيتها في مسلسل شقة فيصل والتي احدثت جدلا كبيرا ، كما تتحدث عن مسرحية جوازة مرتاحة وأعمالها الفنية المقبلة، وكواليس أخرى فى مشوارها الفنى.

وتواصل منة عرض مسرحية جوازة مرتاحة على مسرح ميراج بالغردقة، والتي حققت نجاحا كبيرا وتوافدا للعديد من أهل المدينة لحضور العرض. 

ويشارك في بطولة العرض المسرحي، كل من، الفنانين، "ريم البارودي وأحمد صفوت وهشام إسماعيل ومحمد يوسف"، وتأليف أحمد الملواني واخراج محمد جبر ومن إنتاج حسام الشاذلي.

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