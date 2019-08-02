عشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن أكثر من 37 فلسطينياً أصيبوا بجراح مختلفة برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.





كما أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.





ومن بين المصابين صحافيان، حيث أصيب أحدهما برصاصة نارية في قدمه اليسرى، ووصفت المصادر الطبية جراحه بالمتوسطة، فيما أصيب صحافي برصاصة مطاطية في قدمه، ووصفت جراحه بالطفيفة.





وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، والتي حملت رسالة تضامن مع أهالي منطقة وادي الحمص في القدس، التي هدم الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل فيها.





وكان الجيش الإسرائيلي، حذّر من استهداف أي متظاهر يقترب من السياج الحدودي، شرق قطاع غزة، بعد تسلل مسلح فلسطيني فجر الخميس، وخوضه اشتباكاً مع الجنود الإسرائيليين ما أدى لاستشهاده، وإصابة 3 جنود إسرائيليين.



