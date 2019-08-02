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مصطفى بكري: نسبة الزواج العرفي وصلت إلى 15% (فيديو)

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:34 م
مصطفى بكري: نسبة الزواج العرفي وصلت إلى 15% (فيديو)
مصطفي بكري
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أمنية فوزي
 
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أوضح الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن نسبة الزواج العرفي وصلت إلى نحو 15% في مصر، متابعًا: "هذا الأمر يدعو إلى القلق".

ولفت "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إلى أن هذه الظاهرة تنتشر داخل أوساط محددة داخل المجتمع المصري.

وشدد على أنه يجب أن يتم مناقشة هذه الظاهرة؛ لأنها بالفعل تستوجب المناقشة.
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