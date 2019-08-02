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"حسكة" تتسبب في إصابات بالغة لشاب بدمياط

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:28 م
حسكة تتسبب في إصابات بالغة لشاب بدمياط
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هند الشيال
 
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شهدت مدينة رأس البر بدمياط، اليوم الجمعة حادثا مأساويا، حيث صدمت مركب صغيرة من النوع المسمى بالحسك، شاب أثناء استحمامه في مياه نهر النيل بمنطقة الجربي، بجوار كازينو حمدي.

لاذ سائق المركب بالفرار، وتجمهر الأهالي وتم إخراج الشاب من البحر، ونقله عبر سيارات الإسعاف إلى  المستشفى لتلقي العلاج، حيث أن إصاباته خطيرة.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة وأخذ أقوال الشهود، وتشكيل فريق أمني لضبط سائق المركب.
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