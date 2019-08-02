شباب طوخ بالقليوبية يطلقون إشارة ماراثون ركوب الدراجات (صور)

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أطلق مجموعة شباب بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية،الجمعة، إشارة ماراثون سباق الدراجات تشجيعا على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال داخل المدينة، فى إطار تشجيع المبادرات الشبابية الهادفة،بحضور اللواء اشرف صلاح مساعد مدير الأمن والعميد فوزى عبدربة مأمور مركز شرطة طوخ والدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب والرائد احمد سامى رئيس مباحث المركز وسمير عمر نائب رئيس المدينة نائبا عن محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ.



بدأ الماراثون من شارع البطل أحمد عبد العزيز من أمام الميكنة مرورًا بشارع مصرف الحصة الى شارع بنك اسكندرية ومنه إلى شارع البطل احمد عبد العزيز حتى مزلقان بلتان والعودة إلى نقطة النهاية عند نادى شباب طوخ.



وتم خلال الماراثون تسليم الفاءزين شهادات تقدير وتيشرتات وتقديم الشكر لكافة المشاركين والمنظمين للماراثون.





