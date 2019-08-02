"مؤتمر الشباب.. وفوز الأهلي بالدوري".. ماذا حدث داخل تويتر هذا الأسبوع؟

شهد هذا الأسبوع العديد من الأحداث على المستوى المحلي والدولي، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الأجتماعي، إلى تدشين عدد من الهاشتاجات التي تتناول الاحداث التي وقعت خلال تلك الأيام، بجانب تعليق بعض المشاهير على تلك الأحداث، وهذا ما نستعرضه في السطور التالية.

كابتن محمد نجيب

تصدر هاشتاج "#شكرا_كابتن_محمد_نجيب"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب إعلان الجونة التعاقد مع مدافع النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن الهاشتاج لاقى تفاعلا كبير من الجماهير المصرية خاصة وأن محمد نجيب لاعب ملتزم داخل الملعب وخارجه ولم تصدر منه أي مشكلة عبر مشواره الكروي الطويل.

وتوج محمد نجيب مع النادي الأهلي بـ 5 ألقاب دوري ممتاز– وكأس مصر "مرة واحدة – كأس السوبر المحلي 4 مرات – دوري أبطال أفريقيا "مرتين" – كأس السوبر الإفريقي "مرتين" – كأس الكونفدرالية الإفريقية "مرة واحدة".

ألبوم رامي صبري

تصدر المطرب رامي صبري "ترند" الأكثر بحثًا، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خلال الساعات الماضية، بعد طرح أغاني ألبومه الجديد "فارق معاك".

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من أغاني ألبوم"فارق معاك"، عبر عدد كبير من جمهوره عن إعجابهم بالأغنية.

هاشتاج مؤتمر الشباب

كما تصدر هشتاج مؤتمر الشباب موقع التدوينات العالمي تويتر، حيث تفاعل معه الناشطون عدد من الناشطون، معبرين عن ارئهم الايجابي منها والسلبي.

وذلك عقب مرور أول يوم من المؤتمر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يمتد لمدة يوم اخر، بحضور 1500 شاب، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية لمناقشة جميع القضايا التي تهم المجتمع المصري.

ماذا تعني لك فلسطين

وخلال الأسبوع الجاري كذلك تصدر هاشتاج (ماذا تعنى لك فلسطين)، قائمة الأكثر تداولا فى مصر على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وتفاعل عدد كبير من نشطاء تويتر معبرين عن مدى حبهم لدولة فلسطين.

الأهلي يفوز بالدوري

تصدر هاشتاج تسليم الدرع فى القمة موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عقب تتويج فريق الاهلى ببطولة الدورى الممتاز الـ41 فى تاريخه عقب الفوز على المقاولون العرب فى الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى بثلاثية مقابل هدف ليصل إلى النقطة 77 مواصلا تصدره لقمة البطولة المحلية.

الفيل الأزرق

كما دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج باسم "الفيل الأزرق"، تزامنًا مع طرح الجزء الثاني من الفيلم، المقتبس عن رواية الكاتب أحمد مراد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوينًا على "تويتر"، وكانت أبرز التعليقات، مهنئة بنجاح الجزء الثاني.

وقال أحد النشطاء: "فيلم ممتاز شكرًا للقائمين على صناعته.. عودة كريم عبدالعزيز مكسب لينا احنا قبل السينما، لأنه ممثل من جيل العظماء، وهند صبري مفاجأه جميلة أوي"، واختتم آخر التعليقات قائلًا: "خطوة ممتازة للسينما في مصر وإبهار حقيقي".

لاسارتي لا يليق بالأهلي

وتصدر هاشتاج "لاسارتي لا يليق بالاهلي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسط مطالبات من الجماهير الأهلاوية برحيل المدير الفني للأحمر.

وانتشر هاشتاج "لاسارتي لا يليق بالاهلي"، تويتر، حيث يرفض من خلاله الجماهير الأهلاوية استمرار المدرب في مهمته مع النادي الأهلي.

تغريدة محمد هنيدي

أما بالنسبة لأبرز تغريدات المشاهير لهذا الأسبوع، فكانت للفنان نبيل الحلفاوي، والذي علق من خلالها كالعادة على الشأن الكروي، لاسيما بطولة الدوري العام المصري، التي انتزعها النادي الأهلي مؤخرًا.

وكتب نبيل الحلفاوي في تغريدته على تويتر، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعلن خلاله الصفقات الجديدة، وهاجم إدارة الأهلي، قائلًا: «ناد يفوز بـ 41 دوري من أصل 60.. أي بأكثر من ضعفي مجموع ما فازت به بقية الأندية مجتمعة.. من حقك أن تسعى للفوز عليه، بل من واجبك وكذلك أن تسعى لانتزاع البطولة منه».

هنيدي وخسارة ريال مدريد

كما تصدرت سخرية الفنان "محمد هنيدي" من خسارة "ريال مدريد" موقع "تويتر"، حيث علق هنيدي على تلك خسارة الفريق على يد يد أتليتكو مدريد في مباراة "يربي مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

وكتب "هنيدي" عبر تويتر قائلاً:" عيب كده الناس بتضحك في القهاوي ..أكتر من أفلامي".