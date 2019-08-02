أنجلينا جولي تفصح للمرة الأولى عن رد فعل أبنائها تجاه انضمامها لعالم Marvel السينمائي
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:45 م
أحمد جمال أحمد
Advertisements
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- أنجلينا جولي مرشحة للانضمام لأبطال Marvel الخارقون
- تتعاون فيها مع سكارليت جوهانسون وأنجلينا جولي... "مارفل" تكشف عن مفاجآتها السينمائية المقبلة
- كل ما تحتاج لمعرفته عن المرحلة الرابعة من عالم marvel السينمائي
- تيسا تومسون أول بطلة مثلية الجنس في عالم أبطال marvel
- تعرف على الشخصية التي تجسدها أنجلينا جولي في فيلمها مع MARVEL
- سلمى حايك مفاجأة حفل MARVEL بكوميك كون سان دييجو
- نتالي بورتمان ستكون أول سيدة تستحوذ على قوة THOR بأفلام MARVEL
- ستوديوهات مارفل تقدم أول شخصية من أبطالها من الصم
- الظهور الأول لأنجلينا جولي بعد إعلان ضمها لعالم MARVEL السينمائي