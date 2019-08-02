أنجلينا جولي تفصح للمرة الأولى عن رد فعل أبنائها تجاه انضمامها لعالم Marvel السينمائي

كشفت النجمة الكبيرة أنجلينا جولي عن رأي أبنائها اختيارها رسميا للانضمام لعالم أبطال مارفل السينمائي، حول في أول حوار لها بعد اختيارها رسميا من قبل رئيس استديوهات مارفل كيفين فيج.

وقالت أنجلينا في حوارها مع مجلة "بيبول"، أن أبنائها كانوا سعداء للغاية لتجسيدها لدور بطلة خارقة بأحد أشهر أفلام الأبطال الخارقون في الوقت الحالي.

وتم اختيار أنجلينا لتجسد شخصية THENA في فيلم THE ETERNALS الذي أعلنت عنه استوديوهات MARVEL ضمن أفلام مرحلتها الرابعة المقرر طرحه خلال عام 2020 القادم.