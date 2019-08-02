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عاجل.. إعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:38 م
عاجل.. إعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر
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أحمد مرعي
 
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أعلن رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر، حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهرا واحد.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، ستفرض حالة الطوارئ  ابتداء من 4 اغسطس 2019 إلى 2 سبتمبر 2019.

وتجدر الاشارة، أنه بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في 25 جويلية، عُين رئيس البرلمان محمد الناصر رئيساً مؤقتاً للجمهورية لمدة أقصاها 90 يوماً.

وذلك وفقا الدستور التونسي، لحين إجراء انتخابات رئاسية.

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