بعد عام من الإيقاف.. رسامة راهبان جديدان في دير مار مينا العجائبي بأبنوب

تمم نيافة الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح، ورئيس دير الشهيد مار مينا العجائبي بأبنوب، صباح أمس الخميس، طقس إقامة رسامة الرهبان لاثنين من طالبي الرهبنة بالدير باسم الراهب غبريال الأبنوبي، والراهب رافائيل الأبنوبي.





وأعقب ذلك صلوات القداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته مع مجمع رهبان الدير.





وشارك في صلوات الرهبنة والقداس، صاحبا النيافة الأنبا بموا، أسقف السويس، والأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد.





يذكر ان البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد صدق علي قرار لجنة شئون الاديرة بالمجمع المقدس، في فبراير من العام الماضي، بوقف رهبنة أو قبول رهبان جدد في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر لمدة عام.





وقررت اللجنة تحديد عدد الرهبان في كل دير حسب ظروفه وإمكانياته وعدم تجاوز هذا العدد; لضبط الحياة الرهبانية وتجويد العمل الرهباني وإيقاف سيامة الرهبان فى الدرجات الكهنوتية (القسيسية والقمصية) لمدة ثلاث سنوات, مع الالتزام بعدم حضور علمانيين على الإطلاق في الرسامات الرهبانية; لحفظ الوقار والأصول الرهبانية الأصيلة.





واوضح المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، القس بولس حليم، أن الأماكن التي لم توافق البطريركية على إنشائها كأديرة سيتم تجريد من قام بهذا العمل من الرهبنة والكهنوت والإعلان عن ذلك مع عدم السماح بأية أديرة جديدة إلا التي تقوم على إعادة إحياء أديرة قديمة ويتم ذلك من خلال رعاية دير معترف به.



