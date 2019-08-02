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وصول 1.423.230 حاجًا وحاجة إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية أمس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:27 م
وصول 1.423.230 حاجًا وحاجة إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية أمس
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الفجر السعودي
 
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1.423.230) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.323.405) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (82.978) حاجًا, وعبر البحر (16.847) حاجًا، وذلك بزيادة (121.045) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (9%).

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