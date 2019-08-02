أمن الإسماعيلية يكشف غموض مقتل سائق "توك توك" ويضبط الجناة بالشرقية
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:28 م
هشام إسماعيل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، فى كشف غموض ملابسات العثور على جثة سائق " توك توك" مجهول الهوية بمنطقة جمعية العاشر من رمضان، وبها عد جروح وطعنات، في أقل من 24 ساعة وضبط الجناة.
كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بالعثورعلى جثة شخص مجهول، فى العقد الثانى من العمر مسجاة على ظهرها، بقطعة أرض صحراوية بمنطقة العاشر من رمضان بدائرة المركز بكامل ملابسه وبها جرح بالرأس وجروح طعنية بالظهر.
وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بأشراف العميد عصام عطوان مدير مباحث المحافظة، ضم العقيد هشام الشريف، والعقيد أسامة طنطاوي، والمقدم أحمد الصغير، والنقباء مصطفي جميل، وملهم محمد، ومحمد فرحان.
وبعمل التحريات توصلت إلى تحديد هوية المجنى عليه ويدعي، " أحمد. م. أ " 15 عامًا سائق "توك توك"، وأن آخر مشاهدة له كانت بصحبة إثنين من أصدقائه مستقلين برفقته مركبة "التوك توك" الخاصة به، حيث أسفرت الجهود إلى أنهما وراء إرتكاب الواقعة وهما المدعو" كريم. م " وأحمد. م. ع 22 عامًا "مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" الخاص بالمجنى عليه، حيث قاما باستدراج المجنى عليه، بزعم توصيلهما لHحد المناطق الصحراوية بمنطقة العاشر من رمضان دائرة مركز الإسماعيلية، ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة، غافلاه وتعديا عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" مُحدثين إصابته التى أودت بحياته، واستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا.
وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط المركبة المستولى عليه بمكان إخفائها بدائرة مركز القرين بالشرقية، وقرر بتخلصه من الأداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام، وبعرضهما علي النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بالعثورعلى جثة شخص مجهول، فى العقد الثانى من العمر مسجاة على ظهرها، بقطعة أرض صحراوية بمنطقة العاشر من رمضان بدائرة المركز بكامل ملابسه وبها جرح بالرأس وجروح طعنية بالظهر.
وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بأشراف العميد عصام عطوان مدير مباحث المحافظة، ضم العقيد هشام الشريف، والعقيد أسامة طنطاوي، والمقدم أحمد الصغير، والنقباء مصطفي جميل، وملهم محمد، ومحمد فرحان.
وبعمل التحريات توصلت إلى تحديد هوية المجنى عليه ويدعي، " أحمد. م. أ " 15 عامًا سائق "توك توك"، وأن آخر مشاهدة له كانت بصحبة إثنين من أصدقائه مستقلين برفقته مركبة "التوك توك" الخاصة به، حيث أسفرت الجهود إلى أنهما وراء إرتكاب الواقعة وهما المدعو" كريم. م " وأحمد. م. ع 22 عامًا "مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" الخاص بالمجنى عليه، حيث قاما باستدراج المجنى عليه، بزعم توصيلهما لHحد المناطق الصحراوية بمنطقة العاشر من رمضان دائرة مركز الإسماعيلية، ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة، غافلاه وتعديا عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" مُحدثين إصابته التى أودت بحياته، واستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا.
وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط المركبة المستولى عليه بمكان إخفائها بدائرة مركز القرين بالشرقية، وقرر بتخلصه من الأداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام، وبعرضهما علي النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
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