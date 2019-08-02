اكتشاف رابع إصابة بفيروس الإيبولا فى الكونغو يثير المخاوف من تفشى جديد

قالت الحكومة الكونغولية في وقت متأخر من يوم الخميس، إنّه تم تسجيل حالة إصابة رابعة بفيروس الإيبولا تأكدت في مدينة جوما بشرق الكونغو، مما أثار مخاوف من تسارع حالات الإصابة بالقرب من الحدود مع رواندا.





وقالت السلطات، إن الحالة الجديدة هي زوجة عامل مناجم توفي متأثرا بالفيروس في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولم يطلب سوى العلاج لأكثر من أسبوع بعد أن بدأت تظهر عليه الأعراض.





وقالت مارجريت هاريس ، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: "لقد توقعنا المزيد من الحالات ونرى المزيد من الحالات".





كما أثبتت إحدى بنات الزوجين إصابتها بفيروس إيبولا على الرغم من أن الحكومة قالت يوم الجمعة، إن اثنين آخرين كانا سلبيين في عمليات الفحص الأولية، وتم تتبع أكثر من 200 شخص اتصلوا بالرجل وتم تطعيم 160 منهم.





وتسبب تفشي فيروس إيبولا في مقتل أكثر من 1800 شخص في أجزاء أخرى من جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ إعلانه قبل عام، مما يجعله ثاني أسوأ حالة على الإطلاق، وتوفي شخصان في أوغندا، المتاخمة للكونغو أيضًا، لكن لم تحدث أي حالات مسجلة في رواندا.