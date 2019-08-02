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الألومنيوم ينجح في ضم حارس الشرقية للدخان على سبيل الإعارة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:20 م
الألومنيوم ينجح في ضم حارس الشرقية للدخان على سبيل الإعارة
محمد عامر
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محمد الحسيني
 
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نجح مسئولو مجلس إدارة الألومنيوم أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى إتمام التعاقد مع محمد عامر حارس مرمى الشرقية للدخان لمدة موسم على سبيل الإعارة .

 

ويعد عامر أحد ناشئي نادى تليفونات بنى سويف وبنى سويف الرياضى وانضم لفريق ٢١ سنة بالمقاولون العرب ثم انتقل لصفوف الفريق الأول بالأسيوطى سبورت ونجح فى الصعود مع الفريق للقسم الثالث والثاني.

 

وعقب مشواره بصفوف الأسيوطى انضم للفيوم الرياضى ثم الواسطي وبنى سويف الرياضي والترسانة ثم الشرقية للدخان حتى إتمام الإعارة لصفوف الألمونيوم .

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