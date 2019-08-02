آمنة نصير: الشعب المصري هو الوحيد الذي تتطابق جيناته "مسلمين ومسيحيين"
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:21 م
رقية جمال
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قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الازهر وعضو مجلس النواب، إنه لا يوجد مانع من دراسة علم القبطيات بجامعة الأزهر بكلية الدراسات الإنسانية.
وأضافت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج "الصديقان" على فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، أن علم القبطيات قومية وجزء من تاريخ مصر لابد أن نعتز به.
وتابعت، أن هناك باحثة ألمانية أجرت بحث على الجينات، وتوصلت إلى أنها وجدت أن الشعب المصري هو الوحيد الذي تتطابق في جينات جميع المواطنين مسلمين ومسيحيين بنسبة 98%، لا يمكن التفرقة بينهم.
وأضافت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج "الصديقان" على فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، أن علم القبطيات قومية وجزء من تاريخ مصر لابد أن نعتز به.
وتابعت، أن هناك باحثة ألمانية أجرت بحث على الجينات، وتوصلت إلى أنها وجدت أن الشعب المصري هو الوحيد الذي تتطابق في جينات جميع المواطنين مسلمين ومسيحيين بنسبة 98%، لا يمكن التفرقة بينهم.
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