هل أرادت ياسمين صبري تقليد جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو؟
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:20 م
الفجر الفني
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نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة بفرنسا
وظهرت ياسمين صبري بشكل انيق وملابس باللون الأسود.
وإطلالة ياسمين صبري، في هذة الصورة تشبه بشكل كبير جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الايطالي، حيث علق جمهور ياسمين صبري علي صورتها "جورجينا أوي في نفسك، هي مالها قالبة علي جورجينا مرات كريستيانو رونالدو ليه، هي جورجينا صاحبة كريستيانو يا جماعة".
وقد أبدي الجمهور إعجابهم باطلالتها الساحرة "هو انتى ازاي حلوة وجميلة أوي كده، برنسيسة الشاشة، يالهوي ياخرابي يانا ياما على الجمال فعلا قطعة باريسية".
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