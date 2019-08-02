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خيتافي الإسباني يعلن تعاقده رسميًا مع نجم منتخب المغرب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:14 م
خيتافي الإسباني يعلن تعاقده رسميًا مع نجم منتخب المغرب
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محمد علي
 
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أعلن نادي خيتافي الإسباني منذ قليل عن تعاقده رسميًا عن "فيصل فجر"، قادمًا من صفوف نادي كون الفرنسي، خلال سوق الإنتقالات الحالية، دون أن يكشف النادي عن أي تفاصيل بخصوص القيمة المالية للصفقة.

ويذكر بأنها المرة الثانية التي ينضم فيها اللاعب "فيصل فجر" إلى صفوف نادي خيتافي الإسباني، حيث دافع اللاعب عن ألوان نادي خيتافي في موسم 2017/2018، وبعدها أنتقل اللاعب إلى نادي كان الفرنسي، ولكنه فشل في إثبات قدراته هناك مع الفريق الفرنسي ليعود إلى فريقه السابق من جديد مع بداية الموسم الجديد.

والجدير بالذكر، بأن "فيصل فجر" قد بدأت مسيرته في فرنسا، وبعدها أنتقل إلى نادي "إلتشي الإسباني" وبعد ذلك ذهب إلى نادي ديبورتيفو لاكورونيا، وبعد ذلك ذهب اللاعب إلى صفوف نادي خيتافي في الموسم قبل الماضي، قبل أن ينتقل إلى كون لمدة موسم واحد وبعدها يعود إلى خيتافي من جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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