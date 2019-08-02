"مدرب علي ما تفرج".. ماذا قدم طارق يحيي مع الزمالك؟ (أرقام)





قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، لقيادة الفريق في الموسم الجديد.





يعتبر طارق يحيي واحد من أبناء الزمالك المخلصين، لم يتأخر يومًا عن خدمة ناديه الذي صنع اسمه ونجوميته في أي منصب وأي وقت، حيث سبق وعمل "يحيي" مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني للفريق الأبيض 4 مرات خلال مسيرته التدريبية جاءت كالتالي:





- 2003 .. مساعدًا للبرازيلي "كابرال"





- 2008.. مساعدًا للألماني "راينر هولمان"





- 2017.. مساعدًا للبرتغالي "أوجوستو إيناسيو"





- 2017.. مساعدًا للمونتيجري "نيبوشا".





ورغم منح مجلس إدارة الزمالك الفرصة للعديد من أبناء النادي لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة الأخيرة، مثل محمد حلمي ومؤمن سليمان وأحمد حسام ميدو، لكن طارق يحيي كان دائمًا بعيد عن الترشيحات لتولي منصب المدير الفني للأبيض، ولم يجلس على كرسي الرجل الأول في الجهاز الفني للفريق سوي مرة وحيدة بشكل مؤقت كانت في يوليو عام 2017 بعد رحيل البرتغالي "إيناسيو".





وقاد "يحيي" الزمالك في مباراتين فقط خلال قيادته المؤقتة للفريق الأبيض، المباراة الأولي كانت ضد النصر السعودي في 29 يوليو 2017 ضمن منافسات البطولة العربية وفاز الزمالك 2/1 سجل الأهداف (حازم إمام - محمود الونش)





أما المباراة الثانية كانت في 8 أغسطس 2017 وخسرها أمام المصري البورسعيدي بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس مصر، واستمر بعدها مدربا عامًا ضمن الجهاز الفني للمونتنيجري نيبوشا.





وبعيدًا عن الزمالك تولي "يحيي" قيادة العديد من الأندية خلال مشواره التدريبي أبرزها، نبروه، وطنطا، والمصرية للاتصالات، وأسمنت السويس، والانتاج الحربي، ومصر المقاصة، والمصري والإسماعيلي وطلائع الجيش، والشرقية، وبتروجيت، كما كان له تجربة تدريبية بالسعودية مع فريق هجر.



