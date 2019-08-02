إحباط محاولة تهريب 900 جرام مشغولات ذهبية بمطار القاهرة
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:11 م
Advertisements
Advertisements
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية.
وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، بأنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من عدن، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود كمية من المشغولات الذهبية بوزن 900 جرام.
وأشار المصدر، إلى أن إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.
Advertisements
- إحباط تهريب هواتف محمولة بـ 115 ألف جنيه بمطار برج العرب
- إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه
- أحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بمطار برج العرب
- إحباط محاولة تهريب 15 هاتف آيفون بجمارك سفاجا
- إحباط تهريب سلاح محظور استيراده بمطار القاهرة الدولي
- جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب 1100 عبوة أدوية ومكملات غذائية