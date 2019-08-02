4 مباريات قوية تنتظر بايرن ميونيخ في أغسطس.. أبرزها السوبر أمام دورتموند

قدم بايرن ميونخ آداءا استثنائيا في الموسم الماضي، حيث كان العملاق البافاري بعيداً عن تحقيق لقب الدوري ونال كوفاتش المدير الفني للبافاري العديد من الانتقادات وطالبه البعض بالرحيل إلا أنه نجح في تحقيق ريمونتادا على غريمه بروسيا دورتموند وخطف لقب الدوري لصالحه في اللحظات الأخيرة.





يخوض بايرن ميونخ 4 مباريات في الدوري في أغسطس ويطمح في خطف نقاطها للمنافسة بقوة على البوندزليجا الموسم الحالي. ويستعرض الفجر الرياضي مباريات بايرن ميونخ المرتقبة في أغسطس.





- السبت 3 أغسطس 2019 : كأس السوبر الألماني

بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الساعة 8 ونصف مساءً





- الجمعه 16 أغسطس 2019 : الدوري الألماني

بايرن ميونخ وهيرتا برلين الساعة 8 ونصف مساءً





- السبت 24 أغسطس 2019 : الدوري الألماني

شالكه وبايرن ميونخ الساعة 6 ونصف مساءً





- السبت 31 أغسطس 2019 : الدوري الألماني

بايرن ميونخ وماينز الساعة 3 ونصف عصراً