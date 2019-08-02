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طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Little Monsters

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:10 م
طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Little Monsters
Little Monsters
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أحمد جمال أحمد
 
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ظهرت النجمة الحاصلة على الأوسكار لوبيتا نيونجو في الإعلان الترويجي الأول لفيلمها الجديد Little Monsters، الذي يعد فيلم رعب تظهر به لوبيتا على التوالي بعد فيلمها الأخير US.

 

ونشرت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي للفيلم الجديد نقلا عن القناة الرسمية لشركة الإنتاج الأمريكية Altitude  على موقع يوتيوب.

 

وستدور قصة الفيلم حول تعرض العالم لغزو الموتى الأحياء "الزومبيز"، وتجسد به لوبيتا دور أستاذة مدرسية باسم "مس كارولين".


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