3 مباريات تنتظر أتلتيكو مدريد في أغسطس.. تعرف عليهم

قدم أتلتيكو مدريد آداءا جيداً في الموسم الماضي، نجح فيه في احتلال المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه في دوري أبطال أوروبا كما عود عشاقه كل موسم.





يسعى دييجو سيميوني وكتيبته لإستعادة أمجاد الفريق، وستكون لديه 3 مواجهات نسبياً في أغسطس الجاري. ويستعرض الفجر الرياضي مباريات أتلتيكو مدريد المرتقبة في أغسطس.









- السبت 10 أغسطس 2019 : مباراة ودية

أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الساعة 6 ونصف مساءً





- الأحد 11 أغسطس 2019 : الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد وخيتافي الساعة 9 مساءً





- الإثنين 26 أغسطس 2019 : الدوري الإسباني

ليجانيس وأتلتيكو مدريد الساعة 9 مساءً