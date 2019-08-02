تركيا تسد نهر دجلة رغم احتجاجات العراق

قال مشرع ونشطاء، إن تركيا بدأت في ردم سد ضخم للطاقة الكهرومائية على نهر دجلة، رغم الاحتجاجات بأنها ستؤدي إلى تشريد الآلاف من الناس وتخاطر بإحداث نقص في المياه في العراق.





ونقلاً عن صور الأقمار الصناعية، قالوا إن المياه بدأت تتراكم خلف سد إليسو، وهو مشروع استمر عقود ويهدف إلى توليد 1200 ميجاوات من الكهرباء في جنوب شرق تركيا.





ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، لم يعلق المسؤولون الأتراك على العمل في السد، وأحالت شركة الدولة الهيدروليكية التركية، التي تشرف على مشاريع السدود، أسئلة إلى الرئاسة





ومع ذلك، قال الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا العام، إن تركيا ستبدأ في سدّ سد إليسو في يونيو، بعد عام من توقفها لفترة وجيزة قبل التراجع بعد شكاوى من العراق بشأن انخفاض تدفق المياه في منتصف الصيف.





ويعد السد، الذي حصل على موافقة الحكومة التركية لأول مرة في عام 1997، جزءًا رئيسيًا من مشروع جنوب شرق الأناضول في تركيا، وهو مصمم لتحسين منطقته الأكثر فقراً والأقل نمواً.





وتقول العراق إن السد سيؤدي إلى نقص المياه عن طريق الحد من التدفقات في أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البلاد في الكثير من إمداداتها، ويتدفق حوالي 70% من إمدادات المياه في العراق من الدول المجاورة ، خاصة عبر نهري دجلة والفرات التي تمر عبر تركيا.