"يوليو" الشهر الأكثر سخونة فى سجلات التاريخ

تشير الأرقام المؤقتة إلى أن شهر يوليو من هذا العام قد يصبح أشد الشهور حرارة في السجلات البشرية، إن لم يكن الأكثر سخونة التي شهدناها.





ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، اليوم، تشير الإحصاءات إلى أن متوسط ​​درجات الحرارة العالمية لهذا الشهر سيكون "على قدم المساواة وربما أعلى بشكل هامشي" من تلك التي شوهدت في يوليو 2016، وكان يوليو الماضى الأكثر دفئًا - والشهر الأكثر سخونة بشكل عام - على الإطلاق.





وحددت تقييمات الخبراء أن يوليو 2019 سيكون أعلى حوالي 2.16 درجة فهرنهايت (1.2 درجة مئوية) أعلى من مستويات ما قبل الصناعة.

وتم إجراء التقييم المؤقت بناءً على البيانات التي تم جمعها بواسطة خدمة تغير المناخ في كوبرنيكوس التابعة للاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى في الفترة من 1 إلى 29 يوليو، وسيتم نشر البيانات النهائية والمؤكدة لهذا الشهر في 5 أغسطس.





وقال الخبراء لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن الاختلاف في درجات الحرارة بين شهري يوليو 2016 و 2019 في التقييم أصغر من الفرق الذي يظهر عادةً بين مجموعات البيانات العالمية المختلفة التي يستخدمها التحليل.