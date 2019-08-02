مشروع واعد بنكهة أوروبية.. "إف سي مصر" أول نادي مصري متخصص في الكرة

لم تكن هناك طريقة بالنسبة لنادي إف سي مصر للإحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيسه أفضل من الصعود للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، متوجًا مشروعه الجيد بالوصول لأعلى مستوى في كرة القدم المصرية.

نادي مصر هو أول نادي مصري متخصص في كرة القدم، حيث تم تأسيسه من قبل شركة مصر، وبدأ من الدرجة الرابعة، موسم 2012/2013 وتصدر مجموعته وصعد، وفي موسمه الأول في الدرجة الثالثة تصدر وصعد أيضًا لدوري الدرجة الثانية في 2013/2014.





وطوال فترة وجوده في الدرجة الثانية كان منافسًا على التأهل، إلى أن تحقق ذلك بتصدر مجموعته بقيادة المدرب محمد صلاح.





- هوية أوروبية بجنسية مصرية

يعمل النادي بشكل مؤسسي رائع ربما يفتقده الكثير من الأندية الكبيرة والعملاقة، ويجسد ذلك شعاره "نادي صغير بطموح كبير".





وحصل النادي رسميا على "رخصة الأندية المحترفة" من الإتحاد الدولي الفيفا والإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" كنادي متخصص في كرة القدم يطبق لوائح ومعايير الاتحاد الدولي والأفريقي للأندية المحترفة.

الشيء الذي جذب الناس إليه حتى وهو في الدرجة الثانية، ظهوره بإحترافية كبيرة حتى في صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.





فصفحة النادي على موقع فيسبوك تقترب من 2 مليون متابع، أكثر بأضعاف من صفحة النادي الإسماعيلي القطب الثالث للكرة المصرية.





وبصعوده يُكمل النادي مشاريع جديدة في الدوري المصري مثل الجونة ووادي دجلة، وعقب الصعود نجح في تجديد عقده مع شركة "ماكرون" العالمية كشريك رياضي للملابس لمدة 3 سنوات اعتبارا من الموسم الجديد، كما يفعل الجونة مع شركة "أديداس".





ويُحضر النادي للموسم الجديد بشكل جيد بالعديد من الإنتقالات بالتعاون مع شركة "مينوز" المصرية لتتولي ملف تعاقدات اللاعبين بالتنسيق مع إدارة التعاقدات بنادي مصر Minnows Sports، ويذكر أن منذ إنشاء النادي عام 2009 ولمدة 9 سنوات تولت إدارة التعاقدات "فقط" بنادي مصر جميع تعاقدات اللاعبين.





وحتى هذه اللحظة قام النادي بالتعاقد مع بعض اللاعبين مثل أحمد الشيخ لاعب الاتحاد وحرس الحدود السابق، ومحمد عادل عبد الفضيل لاعب الاتحاد السكندري، وكليف نياكيا لاعب ماثاري يونايتد الكيني، حمادة ناصر لاعب الإنتاج الحربي، وعبد الرحمن جندية لاعب بيراميدز، ومحمد جمال تريكة لاعب بتروجيت والجيش، ومصطفى علي كالوشا لاعب الداخلية والاتحاد، وأحمد حاتم، وصلاح احمد 'أوتاكا' لاعبين فريق الشباب بالنادي الأهلي، ومحمود السيد حارس مرمي المصري البورسعيدي.