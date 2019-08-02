غدا.. المنتدى القنائي للفكر والثقافة يكرم الدكتور محمود خضاري

ينظم المنتدى الجنائي للفكر والثقافة، بمحافظة قنا، احتفالية كبرى في مساء غدٍ السبت، لتكريم الاستاذ الدكتور محمود خضاري معله نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش بعد حياة مليئة بالخدمات والعطاء المستمر في خدمة الطلاب والمجتمع الجنائي، صرح بذلك د. أحمد سعد جريو المتحدث الإعلامي باسم المنتدى الجنائي للفكر والثقافة.





وكان الدكتور محمود خضاري قد شغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ثم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأخيرًا نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ليسطر خلال هذه المسيرة انجازات لم تشهدها قطاعات الجامعة المختلفة من قبل، حيث شهدت الأنشطة الطلابية زخمًا حقيقيًا نتيجة جهوده المتواصلة لإقامة الفعاليات والأنشطة التي تشارك فيها أعداد كبيرة من الطلاب، ونجح في أن يجعل لقطاع خدمة المجتمع والبيئة دورًا حقيقيًا لخدمة المجتمع المحيط ليطلق مشروع القوافل الصيفية المتنوعة لتقديم خدماتها العلاجية للمواطنين والثروة الحيوانية بالمجان، إلى جانب قوافل التوعية البيئية والثقافية والقانونية والتكنولوجية مما كان لها مردود إيجابي على محافظات إقليم جنوب الصعيد.





وخلال رئاسته لقطاع الدراسات العليا والبحوث؛ حقق "خضاري" العديد من الانجازات التي تسجل في تاريخ جامعة جنوب الوادي، أبرزها زيادة قيمة جوائز الجامعة، وإطلاق المؤتمرات المتخصصة لخدمة الباحثين في شتى المجالات والتي وصلت في العام الأخير إلى 5 قطاعات مختلفة لكل قطاع مؤتمر علمي متخصص لخدمة البحث العلمي والباحثين فضلًا عن تشجيع الباحثين على النشر في الدوريات العلمية والمجالات ذات معامل التأثير العالية لرفع اسم الجامعة في كافة المحافل الدولية.



