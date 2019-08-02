مهاجم الهلال السعودي يقترب من الدوري الإسباني

اقترب مهاجم فريق الهلال السعودي اللاعب جوناثان سوريانو من الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى الدوري الإسباني حيث دخل نادي جيرونا الهابط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني في مفاوضات مع اللاعب بسبب رفض مهاجم الفريق الأساسي البقاء معه.

وذكرت صحيفة As الإسبانية أن جوناثان سوريانو يتفاوض معه العديد من الأندية الإسبانية أبرزها جيرونا وإسبانيول من أجل الحصول على خدمات المهاجم صاحب ال33 عامًا.

ولا يمانع نادي الهلال السعودي من رحيل مهاجم الفريق حيث يعتمد الفريق على الدولي السوري عمر خربين وكذلك القاطرة البشرية جوميز، لذلك لن تمانع إدارة الموج الأزرق من رحيل اللاعب حالة قدوم عرض رسمي.