البورصة تخسر 7.7 مليار جنيه خلال تداولات الاسبوع

حققت البورصة اخلال تعاملات هذا الأسبوع خسائر بلغت نحو 7.7 مليار جنيه؛ ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 717.6 مليار جنيه، مقابل 725.3 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 1.1%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "egx30" بنسبة0.12%؛ ليسجل مستوى 13525.93 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " egx70"بنحو 2.03% ليبلغ مستوى522.12 نقطة ، وطالت الانخفاضات مؤشر" egx100" الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو1.15% ليبلغ مستوى 1359.91 نقطة.

وارتفع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 17.1 مليار جنيه من خلال تداول 733 مليون ورقة منفذة على 78 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 6.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 489 مليون ورقة منفذة على 55 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





واستحوذت الأسهم على15.41 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، بينما استحوذت السندات على نحو84.5%.