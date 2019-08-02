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تخصيص 43 مليون جنيه لتجديد شبكات ومحطات تنقية مياه الشرب بمحافظة سوهاج

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:52 م
تخصيص 43 مليون جنيه لتجديد شبكات ومحطات تنقية مياه الشرب بمحافظة سوهاج
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أحمد الشيخ
 
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صرح اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، بأنه تم اعتماد مبلغ 43 مليون جنيه للعام الحالي 2019/2020، لأعمال الإحلال والتجديد للشبكات ومحطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم تخصيص مبلغ 21.3 مليون جنيه، لمشروعات مياه الشرب، تتضمن محطات مياه سطحية ونقالي ومطورة وآبارا ارتوازية ووحدات ترشيح طبيعي وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم تخصيص مبلغ 21.7 مليون للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحي، وتشمل إحلال وتجديد محطات ووحدات رفع الصرف الصحي بمراكز طما وطهطا وجهينة وسوهاج، مشيراً إلى أنه سيتم الإسراع في الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.
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