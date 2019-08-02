تعرف على مميزات وعيوب هاتف Realme 3 Pro.. (مراجعة شاملة)
كانت شركة realme Egypt قد أطلقت هاتفها المميز realme 3 Pro في
شهر يونيو الماضي، والذي أطلقته شركة realme
للمنافسة في الفئة المتوسطة، وفيما يلي سنعرض أهم نقاط القوة والضعف مع مراجعة
شاملة لمميزات الهاتف.
التصميم
يأتي هاتف realme 3 من البولي كربونيت مع شكل جذاب وألوان متدرجة مع انعكاسات تزيد
من أناقة الهاتف وهي مستوحاة من سباق درجات لومان، واجهة الهاتف تحتوي على الشاشة
ونوتش صغيرة جدًا تحتوي على الكاميرا الامامية على شكل V،
وبالنظر إلى ظهر الهاتف ستجد في الأعلى جهة اليسار إطار يحتوي على الكاميرا
الخلفية المزدوجة وفلاش من نوع LED Flash، وفي المنتصف
ستجد البصمة وفي الأسفل جهة اليسار شعار شركة realme.
في جانب الهاتف الأيسر ستجد
أزرار رفع وخفض مستوى الصوت ومدخل شريحتي الاتصال وبطاقة الذاكرة الخارجية، أما
الجانب الأيمن ستجد زر الـ power لفتح وغلق
الهاتف.
الجانب العلوي للهاتف ستجد
ميكروفون إضافي لمنع الضوضاء، الجانب السفلي ستجد منفذ 3.5 مم ومنفذ الشحن من نوع Micro USB 2.0 والسماعات الخارجية.
وعند تجربة الهاتف، أولًا
من حيث اللون فإن الهاتف يأتي بألوان متدرجة رائعة لم نراها في أي هاتف في الفئة
المتوسطة، حجم الهاتف مناسب لليد، وكذلك البصمة في ظهر الموبايل سهلة الوصول
إليها، كما إنها سريعة جدا، ربما فقط العيب الوحيد في التصميم هو أن مدخل الشحن Micro USB وليس USB TYPE-C.
الشاشة
تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS/LCD بقياس 6.3 بوصة حيث تستحوذ على 83.7% من حجم الشاشة بالنسبة لسطح
الهاتف بالإضافة لحواف صغيرة جدًا ونوتش صغيرة على شكل V
تحتوي على الكاميرا الأمامية.
كما تم وضع طبقة حماية
للشاشة من نوع كورنينج جوريلا جلاس 5 لحماية الشاشة من الكسر والخدش وهذا امر جيد
جدًا في هذه الفئة السعرية المتوسطة.
تأتي شاشة realme 3 Pro بدقة FHD+ 2340×1080 وهي
دقة جيدة جدًا وممتازة خصوصًا مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة مما يوفر جودة
متميزة جدًا للشاشة، كما يمكنك من داخل الإعدادات تغيير ألوان الشاشة للألوان التي
تناسبك ولكن بشكل عام ألوان الشاشة جيدة.
وعند تجربة شاشة الهاتف في
مشاهدة الفيديوهات، كانت ألوان الشاشة غنية، حتى مع الإضاءة القوية، والتجربة
البصرية كانت سلسة لحد كبير، وبالحديث عن الشاشة فإنه ومع استخدام الشاشة في
مشاهدة الفيديوهات كانت السماعة الخارجية للهاتف لها صوت عالي ونقي ولكن المشكلة
الوحيدة هي وجود السماعة في الجهة اليمنى في الإطار السفلي للهاتف مما يزيد من
احتمالية كتمها أثناء إمساك الهاتف بالعرض.
أما بالنسبة لسماعة
المكالمات فكان لها صوت نقي ومرتفع ويوجد ميكروفون إضافي مخصص لمنع الضوضاء من
الصوت اثناء المكالمات.
الأداء والإمكانيات
يأتي هاتف realme 3 Pro بمعالج Qualcomm Snapdragon 710
ثماني النواة ذو دقة تصنيع 10 نانومتر، نواتين بتردد 2.2 جيجا هيرتز من نوع Kryo 360 GOLD للمهام الثقيلة وست انوية بتردد 1.7 جيجا هيرتز من نوع Kryo 360 Silver للمهام اليومية والخفيفة.
هذا بالإضافة لمعالج
رسوميات Qualcomm
Adreno 616 والذي يقدم اداء مذهل جدًا وايضًا
امر جيد وجوده في هاتف في فئة سعرية متوسطة، يأتي الهاتف مع إصدارين مختلفين:
إصدار 4 جيجابايت ومساحة
داخلية 64 جيجابايت و6 جيجابايت ومساحة داخلية 128 جيجابايت.
ومع تجربة أداء الهاتف،
فوجدنا أن سعة ذاكرة الوصول العشوائية كبيرة وجيدة جدًا في جميع الإصدارات سواء 4
جيجابايت أو 6 جيجابايت، كما أن معالج الهاتف ممتاز ومنافس قوي لكثير من الهواتف
ووجوده في هذه الفئة السعرية أمر ممتاز جدًا.
حصل الهاتف على علي 137.500
نقطة في اختبار antutu، وعند التجربة الشخصية للألعاب على
الهاتف، كانت اللعبة سريعة جدا بل ممتازة، الجرافيك رائع لا يوجد أي بطء أو نقص في
الفريمات وهذا عند استخدام لعبة ثقيلة مثل PUBG، كما
يعتبر الهاتف هو أول هاتف في الفئة المتوسطة يدعم لعبة Fortnite في
فئة الـ 4 ألاف جنيه.
وكذلك استخدام الهاتف مثل
فتح التطبيقات والتنقل بينها كان الأمر سريع وسلس بشكل ممتاز.
الواجهة
يأتي هاتف realme 3 Pro بنظام اندرويد Pie 9.0 مع واجهة ColorOS 6.0 من اوبو والتي تم تعديلها بشكل كامل وتقدم اداء سلس جدًا
وسرعة كبيرة أثناء الاستخدام حيث تم حل جميع المشاكل الموجودة في الإصدارات
السابقة وتم زيادة سرعة وسلاسة الواجهة.
ومن أفضل مميزات واجهة
الهاتف، هي مساحة الألعاب، حيث تدير بشكل جماعي تطبيقات الألعاب، وتوفر تحسين
تجربة الألعاب كما تمنح المستخدمين تجربة خالية من التشتيت وأكثر انغماسا.
يمكن العثور على الألعاب
التي تم تنزيلها في مساحة الألعاب متى أراد المستخدم اللعب.
كل ذلك للحصول على تجربة
ألعاب أكثر غموسا وملاءمة يمكنك ضبط وضع الألعاب في مساحة الألعاب (Game Space) بحيث يعمل الهاتف بأفضل شكل ممكن عندما تقوم بتشغيل الألعاب.
الكاميرا
تأتي كاميرا realme 3 Pro بترقيات هائلة وشاملة، حيث تحمل الكاميرا الخلفية مستشعر صور IMX 519 من سوني وتوفر ميزة تسجيل فيديوهات بالحركة البطيئة SloMo بمعدل 960 إطارًا في الثانية وهذا لأول مرة في نفس النطاق السعري.
ويعتبر وضع nightscape ووضع Chroma boost التي تأتي بهم
الكاميرا قفزة هائلة للأمام في جودة الصورة.
وينتج وضع الـ Ultra HD expert الجديد صورًا بدقة 64 ميجابكسل.
كما تلتقط الكاميرا
الأمامية صورا مميزة جدا بدقة 25 ميجابكسل، وتعتبر الكاميرا الأمامية أفضل في إظهار
مزيد من التفاصيل عند التقاط صور شخصية في ضوء خافت بفضل ميزة التركيب الذكية 4 في
1 بكسل.
كما تُمكن خوارزمية الذكاء
الاصطناعي AI للتجميل وميزة تحسين لون البشرة الشخصية
التي تدعمها أحدث تقنيات الصناعة، الحصول على أفضل تطابق للتعبير الشخصي عن الجيل
الشاب.
الكاميرا الخلفية
تأتي الكاميرا الخلفية
مزدوجة، الأساسية بدقة 16 ميجابكسل (IMX519 1
/ 2.6 بوصة) + كاميرا ثانوية بدقة 5 ميجابكسل، مع حجم البكسل الفردي للكاميرا
الأساسية 1.22um ومع فتحة عدسة f/1.7.
وعند تجربة الكاميرا وجدنا
إنه بالنسبة لإضاءة النهار والإضاءة المرتفعة تستطيع التقاط صور ممتازة خصوصًا مع
وضع Chroma
Boost التي تزيد من تشبع الألوان وحيويتها.
وفي الإضاءة المتوسطة
والمنخفضة سيقدم الهاتف صور جيدة ايضًا وتعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية ومع
وضع الليل (Night Mode) سيقدم صور أكثر دقة مع تفاصيل
واضحة ولكن يجب تثبيت يدك لمدة 3 ثواني عند التقاط الصورة.
حيث تعمل الكاميرا الثانوية
بدقة 5 ميجابيكسل وهي مخصصة للعزل وتقدم عزل ممتاز بدون عزل تفاصيل الأشخاص أو
الأجسام.
الكاميرا الأمامية
الكاميرا الامامية تأتي
بدقة 25 ميجابيكسل وستقدم لك اداء مذهل جدًا والوان ممتازة في جميع أنواع الإضاءة
سواء الإضاءة المنخفضة أو المتوسطة أو المرتفعة.
تصوير الفيديو
بالنسبة للكاميرا الخلفية
يدعم realme
3 Pro تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، والتصوير البطيء SloMo بمعدل 960
إطارًا في الثانية. وبالنسبة للكاميرا الامامية يمكنك تصوير فيديو بدقة 1080p مع 30 إطار في الثانية.
البطارية
يأتي الهاتف مع بطارية بسعة
4045 مللي أمبير، وتصمد البطارية لمدة يوم أو يوم ونصف عند الاستخدام المتوسط ويتم
شحنها بسرعة كبيرة.
شاحن VOOC
يدعم الهاتف الشحن السريع
من نوع VOOC الإصدار الثالث ويعد VOOC 3.0
الخاص بـ realme
3 Pro أقوى مرتين في الشحن مقارنة بذلك
المستخدم في هاتف Realm 2 Pro السابق، يمكن
شحن بطارية 4045mAh إلى 50٪ في 30 دقيقة، و100٪ في 80 دقيقة
وهو رقم جيد جدًا وسرعة ممتازة.
يضمن الشاحن سخونة أقل
وفعالية أعلى للشحن حيث أن realme 3 Pro يشحن بكفاءة
أثناء التعامل مع المهام الشاقة. ويأتي منفذ الشحن من نوع Micro USB 2.0.
سعر هاتف realme 3
Pro
تأتي نسخة 64 جيجا مع 4
جيجا رام بسعر 3990 جنيه مصري.
ونسخة 128 جيجا مع 6 جيجا
رام تأتي بسعر 4990 جنيه مصري.
محتويات العلبة
الهاتف * 1
محول 5V4A * 1
كابل مايكرو USB * 1
بطاقة الضمان * 1
الدليل السريع * 1
أداة بطاقة SIM * 1
لاصقة لحماية الشاشة * 1
جراب 1
الخلاصة
يعتبر هاتف realme 3 Pro هو أقوى هاتف في الفئة السعرية من حيث الأداء، سواء أداء الألعاب
أو التطبيقات بشكل عام، حيث يحمل أفضل معالج من نوعه في تلك الفئة، لذا إن كنت من
محبي الألعاب الثقيلة، فهو الخيار الأمثل لك، ومن نقاط القوة الأخرى في الهاتف هي
الكاميرا، حيث تأتي بمميزات كبيرة ومبتكرة سواء الكاميرا الخلفية أو الأمامية، لذا
فأيضا إن كانت الكاميرا من أولوياتك الأولى لشراء الهاتف، فهاتف realme 3 Pro سيكون ممتاز بالنسبة بك.
وأخيرا نأتي للبطارية
العملاقة والشاحن السريع VOOC الذي يأتي مرفق
داخل العلبة والذي سيكون خيار مثالي إن كنت تستخدم الهاتف بصورة كبيرة حيث سيصمد
الشحن معك لفترة طويلة.
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