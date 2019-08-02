تعرف على مميزات وعيوب هاتف Realme 3 Pro.. (مراجعة شاملة)

كانت شركة realme Egypt قد أطلقت هاتفها المميز realme 3 Pro في شهر يونيو الماضي، والذي أطلقته شركة realme للمنافسة في الفئة المتوسطة، وفيما يلي سنعرض أهم نقاط القوة والضعف مع مراجعة شاملة لمميزات الهاتف.

وعند تجربة الهاتف، أولًا من حيث اللون فإن الهاتف يأتي بألوان متدرجة رائعة لم نراها في أي هاتف في الفئة المتوسطة، حجم الهاتف مناسب لليد، وكذلك البصمة في ظهر الموبايل سهلة الوصول إليها، كما إنها سريعة جدا، ربما فقط العيب الوحيد في التصميم هو أن مدخل الشحن Micro USB وليس USB TYPE-C.

في جانب الهاتف الأيسر ستجد أزرار رفع وخفض مستوى الصوت ومدخل شريحتي الاتصال وبطاقة الذاكرة الخارجية، أما الجانب الأيمن ستجد زر الـ power لفتح وغلق الهاتف.

يأتي هاتف realme 3 من البولي كربونيت مع شكل جذاب وألوان متدرجة مع انعكاسات تزيد من أناقة الهاتف وهي مستوحاة من سباق درجات لومان، واجهة الهاتف تحتوي على الشاشة ونوتش صغيرة جدًا تحتوي على الكاميرا الامامية على شكل V، وبالنظر إلى ظهر الهاتف ستجد في الأعلى جهة اليسار إطار يحتوي على الكاميرا الخلفية المزدوجة وفلاش من نوع LED Flash، وفي المنتصف ستجد البصمة وفي الأسفل جهة اليسار شعار شركة realme.

الشاشة

تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS/LCD بقياس 6.3 بوصة حيث تستحوذ على 83.7% من حجم الشاشة بالنسبة لسطح الهاتف بالإضافة لحواف صغيرة جدًا ونوتش صغيرة على شكل V تحتوي على الكاميرا الأمامية.

كما تم وضع طبقة حماية للشاشة من نوع كورنينج جوريلا جلاس 5 لحماية الشاشة من الكسر والخدش وهذا امر جيد جدًا في هذه الفئة السعرية المتوسطة.

تأتي شاشة realme 3 Pro بدقة FHD+ 2340×1080 وهي دقة جيدة جدًا وممتازة خصوصًا مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة مما يوفر جودة متميزة جدًا للشاشة، كما يمكنك من داخل الإعدادات تغيير ألوان الشاشة للألوان التي تناسبك ولكن بشكل عام ألوان الشاشة جيدة.

وعند تجربة شاشة الهاتف في مشاهدة الفيديوهات، كانت ألوان الشاشة غنية، حتى مع الإضاءة القوية، والتجربة البصرية كانت سلسة لحد كبير، وبالحديث عن الشاشة فإنه ومع استخدام الشاشة في مشاهدة الفيديوهات كانت السماعة الخارجية للهاتف لها صوت عالي ونقي ولكن المشكلة الوحيدة هي وجود السماعة في الجهة اليمنى في الإطار السفلي للهاتف مما يزيد من احتمالية كتمها أثناء إمساك الهاتف بالعرض.

أما بالنسبة لسماعة المكالمات فكان لها صوت نقي ومرتفع ويوجد ميكروفون إضافي مخصص لمنع الضوضاء من الصوت اثناء المكالمات.

الأداء والإمكانيات

يأتي هاتف realme 3 Pro بمعالج Qualcomm Snapdragon 710 ثماني النواة ذو دقة تصنيع 10 نانومتر، نواتين بتردد 2.2 جيجا هيرتز من نوع Kryo 360 GOLD للمهام الثقيلة وست انوية بتردد 1.7 جيجا هيرتز من نوع Kryo 360 Silver للمهام اليومية والخفيفة.

هذا بالإضافة لمعالج رسوميات Qualcomm Adreno 616 والذي يقدم اداء مذهل جدًا وايضًا امر جيد وجوده في هاتف في فئة سعرية متوسطة، يأتي الهاتف مع إصدارين مختلفين:

إصدار 4 جيجابايت ومساحة داخلية 64 جيجابايت و6 جيجابايت ومساحة داخلية 128 جيجابايت.

ومع تجربة أداء الهاتف، فوجدنا أن سعة ذاكرة الوصول العشوائية كبيرة وجيدة جدًا في جميع الإصدارات سواء 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، كما أن معالج الهاتف ممتاز ومنافس قوي لكثير من الهواتف ووجوده في هذه الفئة السعرية أمر ممتاز جدًا.

حصل الهاتف على علي 137.500 نقطة في اختبار antutu، وعند التجربة الشخصية للألعاب على الهاتف، كانت اللعبة سريعة جدا بل ممتازة، الجرافيك رائع لا يوجد أي بطء أو نقص في الفريمات وهذا عند استخدام لعبة ثقيلة مثل PUBG، كما يعتبر الهاتف هو أول هاتف في الفئة المتوسطة يدعم لعبة Fortnite في فئة الـ 4 ألاف جنيه.

وكذلك استخدام الهاتف مثل فتح التطبيقات والتنقل بينها كان الأمر سريع وسلس بشكل ممتاز.

الواجهة

يأتي هاتف realme 3 Pro بنظام اندرويد Pie 9.0 مع واجهة ColorOS 6.0 من اوبو والتي تم تعديلها بشكل كامل وتقدم اداء سلس جدًا وسرعة كبيرة أثناء الاستخدام حيث تم حل جميع المشاكل الموجودة في الإصدارات السابقة وتم زيادة سرعة وسلاسة الواجهة.

ومن أفضل مميزات واجهة الهاتف، هي مساحة الألعاب، حيث تدير بشكل جماعي تطبيقات الألعاب، وتوفر تحسين تجربة الألعاب كما تمنح المستخدمين تجربة خالية من التشتيت وأكثر انغماسا.

يمكن العثور على الألعاب التي تم تنزيلها في مساحة الألعاب متى أراد المستخدم اللعب.

كل ذلك للحصول على تجربة ألعاب أكثر غموسا وملاءمة يمكنك ضبط وضع الألعاب في مساحة الألعاب (Game Space) بحيث يعمل الهاتف بأفضل شكل ممكن عندما تقوم بتشغيل الألعاب.