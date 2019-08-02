شطة يكشف سر تأخر قيد أوناجم في قائمة الزمالك
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:46 م
هاني عصام
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تحدث محمد عبد المنعم شطة المدير التنفيذي
السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم عن سر تأخر قيد محمد أوناجم في القائمة الافريقية
للزمالك والمشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا.
وأكمل شطة في تصريحات خاصة "أوناجم
كان مقيد على قائمة الوداد المغربي وكان من الصعب قيده في قائمة الزمالك قبل رفع إسمه
من قائمة الوداد".
وأكمل "الزمالك لم يتمكن من قيد اللاعب
يوم الأربعاء الماضي لهذا السبب ومع إنهاء الأمر بالأمس والتواصل مع الكاف والوداد
المغربي أعلنوا عن قيده بعد حذف إسمه".
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