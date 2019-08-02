أكثر من 1200 من الحجاج التونسيين يؤدون مناسك العمرة للمتمتّعين

أدّى اكثر من 1200 حاج وحاجة مقيمين في نزل "غراند مكة" مناسك العمرة للمتمتّعين وطواف القدوم للمفردين والقارنين وكانوا مصحوبين بالمرشدين الدينيين والمرافقين الذي قاموا بتأطيرهم والإحاطة بهم من النزل الذي يقيمون به إلى داخل الحرم المكي الذي بدأ يشهد إقبالا كبيرا من قبل كل حجيج العالم .





وقام الحجيج الميامين بمناسكهم في جوّ خاشع ملؤه التهليل والتكبير والدعاء لهم ولأهاليهم ولتونس .



