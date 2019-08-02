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أكثر من 1200 من الحجاج التونسيين يؤدون مناسك العمرة للمتمتّعين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:50 م
أكثر من 1200 من الحجاج التونسيين يؤدون مناسك العمرة للمتمتّعين
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مروى الجلاصي
 
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أدّى اكثر من 1200 حاج وحاجة مقيمين في نزل "غراند مكة" مناسك العمرة للمتمتّعين وطواف القدوم للمفردين والقارنين وكانوا مصحوبين بالمرشدين الدينيين والمرافقين الذي قاموا بتأطيرهم والإحاطة بهم من النزل الذي يقيمون به إلى داخل الحرم المكي الذي بدأ يشهد إقبالا كبيرا من قبل كل حجيج العالم .

وقام الحجيج الميامين بمناسكهم في جوّ خاشع ملؤه التهليل والتكبير والدعاء لهم ولأهاليهم ولتونس . 

علما بأن بقية النزل في مكة المكرمة المتعاقدة مع مكتب شؤون حجاج تونس بدأت في استقبال الحجيج الميامين الوافدين عليها من المدينة المنورة ومن تونس وتأمين مناسكهم بنجاح.
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