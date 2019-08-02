محافظ القاهرة يشيد بدور الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في خدمة القضايا المجتمعية‎

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أهمية دورالجامعات و الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في خدمة القضايا المجتمعية ومشاركة أجهزة المحافظة في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المواطنين بنطاق المحافظة لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة.





جاء ذلك في ختام عمل القافلة الطبية التي نظمتها كلية الصيدلة جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة، في منطقة المحروسة والتي استمرت لمدة أسبوع لتقديم خدمة طبية مجانية لاهالى المنطقة في تخصصات الأنف والأذن وتنظيم الأسرة والمخ والأعصاب والباطنة والعظام والنساء والقلب والأطفال والجلدية والرمد، إلى جانب وجود معمل للتحاليل الطبية وصيدلية لصرف الدواء بالمجان.





كما تقوم القافلة بعمل تحويلات لمستشفى عين شمس الجامعي للحالات التي تحتاج فحوصات أشمل وأسفرت الحملة على توقيع الكشف على ما يقرب من3500مواطن وعمل التحاليل الأزمة لأكثر من 600مواطن إلى جانب قيامها بعمل حملات توعية لاكثر من 5000 مواطن بأهمية النظافة الشخصية وصحة المرأة والعادات الصحية الضارة وخطورة زواج الأقارب.



