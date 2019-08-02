طوارئ بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. وحديقة بانوراما مجانًا للمواطنين‎

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة اتخاذ كافة الأجراءات اللازمة للأستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك، مؤكداً علي رفع درجة الاستعدادات القصوي بالمستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة والتاكيد علي تواجد الاطباء والاطقم البشرية وتوفير الادوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة بكافة المستشفيات، مشدداً علي تفعيل غرفة العمليات علي مدار 24 ساعة لاستقبال اي شكاوي والتعامل الفوري معها الي جانب قيام مرفق الاسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف.





وكما أكد راشد علي الغاء الاجازات لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية خلال أيام عيد الأضحي المبارك، والتصدي بكل قوة حيال اى شكل من اشكال التعدي والبناء المخالف والاهتمام بأعمال النظافة وتهيئة الاجواء المناسبة امام المواطنين لقضاء اجازة العيد بالمتنزهات والحدائق العامة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع اية تعديات او اشغالات والتصدي الفوري لها.





وقال المحافظ بانه سيتم فتح حديقة بانوراما الجيزة أمام المواطنين بطريق الفيوم مجاناً طوال أيام العيد، وتوزيع 150 الف كيس قمامة علي الحدائق والمتنزهات لتوزيعها علي المواطنين المترددين عليها، مؤكداً علي رئيس هيئة النظافة علي ضرورة تجهيز الحملات والعمال والتركيز علي اماكن دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات والمحاور الرئيسية بالمحافظة ورفع كفاءة وجاهزية الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين.





ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات التموينية والتفتشية علي شوادر اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الاسعار والتأكد من توافر السلع بالمجتمعات الاستهلاكية ومتابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز وزيادة المعروض من اللحوم قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتنبيه علي جميع المحلات والتجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.





وأكد علي مديرية الطب البيطري بمواصلة التعاون مع الصحة والتموين بتكثيف التواجد لمراقبة المجازر، للتاكد من ضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة حفاظاَ علي صحة المواطنين مع استمرار فتح المجازر طوال ايام العيد لاستقبال مذبوحات الاهالي.





وشدد علي مديري المديريات الخدمية ورؤساء الأحياء والمراكز بتشديد الرقابة علي المنشأت السياحية والسلاسل التجارية، للتاكد من استيفائها الاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاَ علي حياة المواطنين .



