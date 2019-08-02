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أستاذ اجتماع سياسي: "حياة كريمة" تعمل على تطوير القرى الأكثر احتياجًا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:49 م
أستاذ اجتماع سياسي: حياة كريمة تعمل على تطوير القرى الأكثر احتياجًا
الدكتور عبد الحميد زيد
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رقية جمال
 
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قال الدكتور عبد الحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن أهمية مبادرة "حياة كريمة" تنطلق من اهتمام أعلى سلطة سياسية وتنفيذية في مصر ممثلة في رئيس الدولة بها.

وأضاف "زيد"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أنه أن يحيا المواطن حياة كريمة مطلب أساسي لجميع الدول المتقدمة، والمواطن المصري منذ فترات طويلة يعيش حياة كريمة، لكن الحياة الكريمة التي تريدها الدولة هي توفير متطلبات للإنسان ليشعر بكرامته.

وتابع، أن هذه المبادرة تهتم بتوفير حياة كريمة للمواطن، وتعمل على تطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفر أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمواطن في القرى الأكثر فقرًا.
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