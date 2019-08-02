ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصري يحصل على 1,2 مليون جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت‎

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:48 م
مصري يحصل على 1,2 مليون جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت‎
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
Advertisements
طباعة
إسماعيل منطاوي
 
Advertisements
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، نجح فى تسوية الخلاف العمالى مع إحدى الشركات الكبرى بصرف مستحقات مواطن مصرى وديا، وبلغت 40 ألف دينار كويتي، بما يعادل مليون ومائتي وخمسون ألف جنيه مصري، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمساعدة ومتابعة مشكلة المهندس " إسلام.ز.ح" الذى يعمل لدى إحدى الشركات فى الحصول على مستحقاته ، وتواصل المكتب الإعلامي بالوزارة مع المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف لمتابعته توجيهات الوزير لحل شكوي المواطن المصري ، وأفاد أنه أجري عدة اتصالات مع الشركة التي يعمل بها المهندس، واستطاع بالطرق الودية حل مشكلته ، وحصل علي 40 ألف دينار كويتي ، أي بما يعادل مليون ومائتي وخمسون الف جنيه مصري .

وحضرت والدة المهندس من القاهرة للوقوف بجانب أبنها المريض والحصول علي مستحقاته ، ووجها الشكر والتقدير لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي علي الجهد الذي بذله لحصوله المواطن المصري علي كل مستحقاته المالية بالطرق الودية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم