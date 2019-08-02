مصري يحصل على 1,2 مليون جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت‎

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، نجح فى تسوية الخلاف العمالى مع إحدى الشركات الكبرى بصرف مستحقات مواطن مصرى وديا، وبلغت 40 ألف دينار كويتي، بما يعادل مليون ومائتي وخمسون ألف جنيه مصري، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمساعدة ومتابعة مشكلة المهندس " إسلام.ز.ح" الذى يعمل لدى إحدى الشركات فى الحصول على مستحقاته ، وتواصل المكتب الإعلامي بالوزارة مع المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف لمتابعته توجيهات الوزير لحل شكوي المواطن المصري ، وأفاد أنه أجري عدة اتصالات مع الشركة التي يعمل بها المهندس، واستطاع بالطرق الودية حل مشكلته ، وحصل علي 40 ألف دينار كويتي ، أي بما يعادل مليون ومائتي وخمسون الف جنيه مصري .



