بـ"طعنة نافذة بالصدر".. مقتل شاب في العياط

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تجري الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تحرياتها حول واقعة قتل شاب بطعنة نافذة بمنطقة الصدر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من مستشفي العياط المركزي بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم مصطفى مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، وتبين إصابة "محمد.أ.ك"، 21 سنة، مقيم قرية المتانيا دائرة المركز، بطعنة نافذة بمنطقة الصدر.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



