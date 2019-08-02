"سعفان": أسرة متوفى في إيطاليا تستحق معاشا كاملا‎

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "هـ.ن.ص" المقيمة بمحافظة المنوفية ، ومعرفة إذا كان زوجها المتوفي في إيطاليا يستحق معاشا من عدمه ، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا ، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس" هيئة التأمينات الإيطالية.





وتواصل هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة مع المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، لمتابعة توجيهات الوزير في هذا الخصوص ، والوقوف علي شكوي المواطنة والعمل علي حلها، حيث كان التحرك الفوري من جانب مكتب التمثيل العمالي بميلانو ، والتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المتوفي لمعاش أو لتعويض دفعة واحدة .



