بتكلفة 185.5 مليون جنيه.. القاهرة تستقبل ١٣ مدرسة جديدة‎

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العام الدراسي الجديد سيشهد انضمام 13 مدرسة جديدة للعملية التعليمية بتكلفة تقدر بـحوالي 185.5 مليون جنيه.





وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة تنتهج استراتيجية للتوسع فى اقامة المنشآت التعليمية وتطوير المدارس على مستوى كافة الاحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وبعض مساهامات المجتمع المدنى، وخاصة في المناطق الاكثر احتياجاَ التي تشهد كثافة طلابية عالية بهدف تخفيف الكثافة لضمان حسن سير العملية التعليمية، موضحاَ أن تلك المدارسموزعة بعدد من الاحياء والمناطق مثل حلوان والسلام وشرق مدينة نصر ، وانضمام عدد منهم لادارتى القاهرة الجديدة والشروق التعليمية.





وأشار المحافظ الي أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على انشاء مدارس جديدة، بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياَ ودعمها بالأجهزة التي تساعد علي تيسير العملية التعليمية بالتوازي مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها ، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.



