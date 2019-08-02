ميدياتك تطلق سلسلة معالجات جديدة للهواتف.. تعرف عليها

أعلنت "ميدياتك"عن إطلاق سلسلة معالجات Helio G90 و G90T الجديدة والمصممة، خصيصا لدعم الألعاب المتقدمة على الهواتف الذكية وتجمع سلسلة Helio G90 بين أحدث وحدات المعالجة المركزية CPU ووحدة معالجة الرسوميات GPU مع ذاكرة فائقة السرعة وأداء عالى لتقنية الذكاء الاصطناعي من أجل تقديم أداء سريع وتعزيز أكثر لتجربة اللعب و تم إقران وربط سلسلة Helio G90 المقدمة من ميدياتك بتقنية HyperEngine الخاصة بالشركة والتي تضبط هاتفك الذكي بالكامل للحصول على أفضل تجربة ممكنة للعب.

من جانبه قال تل لى رئيس وحدة أعمال الإتصالات اللاسلكية فى شركة ميدياتك قائلا " ان سوق ألعاب الهواتف الذكية ينمو بشكل كبير ويتطلع صانعو الأجهزة إلى تزويد المستهلكين وخاصة عشاق الألعاب بأفضل تجربة للعب على الهواتف الذكية ولهذا السبب قمنا بتصميم سلسلة G90 ".

أضاف رئيس وحدة أعمال الإتصالات اللاسلكية فى شركة ميدياتك توفر مجموعة الأجهزة والبرامج الخاصة بنا أداءً عاليًا وجودة صور لا تضاهى واتصالًا بالإنترنت لا ينقطع لضمان البقاء دائمًا في اللعبة وسلاسة في الحركات حتى في أكثر الألعاب تطلبًا.

وتستخدم سلسلة معالجات Helio G90 من ميدياتك ثمانية النواة كلا من Arm Cortex-A76 و Cortex-A55 المقترنة مع تقنية Arm Mali - G76 3EEMC4 والتي توفر سرعات تصل إلى 800 ميجا هرتز، وتتيح مجموعة وحدات المعالجة المركزية CPU ووحدة معالجة الرسوميات GPU و APU أداءً يصل إلى 1TMACs للحصول على أعلى مستويات القوة واللعب السلس.

أوضح لي "مع سلسلة Helio G90 ستحصل على عرض سريع وفائق الإستجابة مع تقليل احتمالية حدوث تباطؤ من أجل ضمان سلاسة تجربة اللعب لأن كل ميلي ثانية تشكل فارق في عالم الألعاب سواء كانت لعبة Fortnite أو PUBG أو غيرها من الألعاب الشهيرة و هذا المعالج فئة G90 يحتل الصدارة في مجال الألعاب المتقدمة".

وتوفر سلسلة G90 الجديدة أحدث المميزات لأي هاتف ذكي، كونها تأتي مزودة بتقنيات عالية تصل إلى 10 جيجابايت من LPDDR4x وذاكرة حتى 2133 ميجاهرتز بالإضافة إلى ذاكرة تخزين مؤقتة L3 كبيرة بسرعات تصل إلى 2.05 جيجاهرتز وتزيد السرعة بشكل ملحوظ في الألعاب والتطبيقات الأكثر تطلبًا.

وفيما يتعلق بالتصوير فائق الجودة تدعم سلسلة معالجات Helio G90 ما يصل إلى 64 ميجابكسل من الكاميرا الفردية او الكاميرات المتعددة والمزدوجة، كما أنها توفر السلاسة في عرض الصور في الوقت الحقيقي ((real-time وجودة صور مذهلة في الإضاءة المنخفضة مع وضع الالتقاط الليلي الذي يستخدم تقنية بكسل رباعية.

ويعمل تصميم ISP الثلاثي على تحسين القدرة والأداء كما أنه يشتمل على اكتشاف سريع ودقيق للوجه بتقنية الذكاء الاصطناعي ويدعم إطار الكاميرا المتعددة خيارات عدسات متعددة.

اما تقنية HyperEngine من ميدياتك تحتوى على مجموعة من المحركات لتعزيز تجربة اللعب بإستخدام الهواتف الذكية كما أنها توفر صورًا رائعة و تصميمات ورسومات ذات جودة عالية وحركة ذات طابع سائل للاستخدام بشكل أكثر سلاسة في أي عالم رقمي واتصال بالإنترنت دون انقطاع.