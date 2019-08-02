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وزارة "الاسكان": قطع المياة عن بعض المناطق بمدينة الشروق

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:36 م
وزارة الاسكان: قطع المياة عن بعض المناطق بمدينة الشروق
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أحمد الشيخ
 
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 أعلنت وزارة الاسكان، اليوم الجمعة، أنه سيتم قطع المياه عن عدد من الماطق بأحياء مدينة الشروق لاجراء اعمال الصيانة.

وتشمل تلك المناطق، (الأحياء:  الأول – الثانى- الثالث شرق / المناطق من الأولى للتاسعة عمارات – العائلى (1/2) – الإجتماعى[أراضى - وحدات]  إسكان الشباب [ 63م حجر الأساس – 70م-100م – المستقبل ]  القومى - التعاونيات - الإتحاد التعاونى – كمبوند سبرنجز ).

 

وأضافت، الوزارة أنه سيتم انقطاع المياة من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة 2/8/2019  حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 3/8/2019 .


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