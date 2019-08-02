وزارة "الاسكان": قطع المياة عن بعض المناطق بمدينة الشروق

أعلنت وزارة الاسكان، اليوم الجمعة، أنه سيتم قطع المياه عن عدد من الماطق بأحياء مدينة الشروق لاجراء اعمال الصيانة.

وتشمل تلك المناطق، (الأحياء: الأول – الثانى- الثالث شرق / المناطق من الأولى للتاسعة عمارات – العائلى (1/2) – الإجتماعى[أراضى - وحدات] إسكان الشباب [ 63م حجر الأساس – 70م-100م – المستقبل ] القومى - التعاونيات - الإتحاد التعاونى – كمبوند سبرنجز ).

وأضافت، الوزارة أنه سيتم انقطاع المياة من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة 2/8/2019 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 3/8/2019 .