وزارة "الاسكان": قطع المياة عن بعض المناطق بمدينة الشروق
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:36 م
أحمد الشيخ
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وتشمل تلك المناطق، (الأحياء:
الأول – الثانى- الثالث شرق / المناطق من الأولى للتاسعة عمارات – العائلى
(1/2) – الإجتماعى[أراضى - وحدات] إسكان
الشباب [ 63م حجر الأساس – 70م-100م – المستقبل ]
القومى - التعاونيات - الإتحاد التعاونى – كمبوند سبرنجز ).
وأضافت، الوزارة أنه سيتم انقطاع المياة من الساعة الحادية عشرة مساء
اليوم الجمعة 2/8/2019 حتى الساعة التاسعة
من صباح يوم السبت 3/8/2019 .
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