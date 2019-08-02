وصول ذوي شهداء ضحايا ومصابي جريمة نيوزيلندا إلى جدة

وثّقت قناة "24"، وصولَ أُسَر وذوي شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام.





وجاء توجيه خادم الحرمين الشريفين؛ للتخفيف من آلام وقع الحادث الإرهابي على أسر الضحايا، وتمكينهم من أداء فريضة الحج لهذا العام على نفقته الخاصة؛ ليترجم موقف المملكة وجهودها لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه والقضاء عليهم.





وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه باستضافة 200 من ذوي شهداء ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، لأداء فريضة الحج هذا العام.