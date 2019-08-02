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مسؤول ملف الاستيطان بالضفة: الاحتلال يمارس الهولوكوست الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:30 م
مسؤول ملف الاستيطان بالضفة: الاحتلال يمارس الهولوكوست الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
حسن بريجه
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قال حسن بريجه، مسؤول ملف الاستيطان في جنوب الضفة، إن ما تفعله إسرائيل في منطقة واد حمص جريمة حرب، لافتًا إلى أنه يمارسون الهولوكوست الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف بريجه، في تصريحات خاصة لقناة الغد الإخبارية، أن قوات الاحتلال هدمت ما يقرب من 100 شقة، في حين هناك حوالي 231 منشأة أخرى مهددة بالهدم، موضحًا أن ما يحدث الأن هو بطش إسرائيلي بما تحمله الكلمة من معانٍ.

 

يذكر أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة لعشرات الفلسطينيين بعد أدائهم لصلاه الجمعة  خلف جدار العزل في منطقة واد الحمص شمال بيت لحم.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية و الغازية داخل الخيمة المخصصة لصلاه الجمعة ما أسفر عن وقوع إصابات، كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على المشاركين واعتقلوا عددا منهم.

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