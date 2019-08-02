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الأخضر يطير إلى أربيل .. و"عنبر" يختار تشكيلته النهائية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:30 م
الأخضر يطير إلى أربيل .. وعنبر يختار تشكيلته النهائية
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غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم؛ إلى مدينة أربيل العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019 .

‏⁧ويقع الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: الكويت ، البحرين، الأردن.

من جانب آخر اعتمد يوسف عنبر تشكيلة الأخضر النهائية التي جاءت على النحو التالي:

عبدالله الجدعاني ، عبدالله صالح، مصطفى ملائكة، فواز اليامي، محمد العمري، وسام سويد، سامي الخيبري ، حسين الشويش، متعب المفرج، حسان تمبكتي، حاتم بلال، نايف هزازي، محمد الفهيد، محمد المجحد، ربيع سفياني، خالد كعبي، علي النمر ، عبدالمحسن القحطاني، عبدالكريم القحطاني، منصور حمزي، حسن شراحيلي ، عبدالفتاح آدم.


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