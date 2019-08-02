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صور من كواليس حلقة هند عبد الحليم على ميجا إف إم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:34 م
صور من كواليس حلقة هند عبد الحليم على ميجا إف إم
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مريم الشريف
 
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حلت الفنانة هند عبد الحليم، ضيفة على برنامج "بحب السيما" تقديم المذيع شريف نور الدين، على محطة ميجا اف ام، مؤخرا.


ونشرت الصفحة الرسمية لمحطة ميجا إف إم، صور لكواليس هذه الحلقة، والتى تحدثت فيها عبد الحليم، عن أعمالها الفنية التى شاركت فيها، كما تحدثت عن كثير من المواقف فى حياتها.
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