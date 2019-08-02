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شاهد.. تركي آل الشيخ يرتدي قميص ألميريا الإسباني

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:32 م
شاهد.. تركي آل الشيخ يرتدي قميص ألميريا الإسباني
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الفجر الرياضي
 
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ظهر المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وهو يرتدي القميص الخاص بنادي ألميريا الإسباني.

 

وكانت تقارير قد أكدت أن آل الشيخ وصل إسبانيا لتوقيع عقود شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال اللحظات القليلة المقبلة.

 

ونشر صحفي إسباني، يدعي أنطونيو توريس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو، يظهر فيه آل الشيخ، ينزل من سيارة بيضاء اللون وبصحبته سبعة أشخاص، حيث توجهوا إلى أحد مكاتب المحاماة في مدينة ألميريا، من أجل توقيع العقود، وحسم صفقة شراء النادي بشكل رسمي.

 

ومن المنتظر أن يوقع آل الشيخ عقود شراء نادي ألميريا، مع ألفونسو جارسيا، المالك الحالي للنادي.

 

بينما أكد الصحفي الإسباني، خوسيه سانشيز، أن أموال صفقة شراء نادي ألميريا قد تم تحويلها بالكامل.

شاهد.. تركي آل الشيخ يرتدي قميص ألميريا الإسباني
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